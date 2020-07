Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Einbruch in Lagerhaus

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Mittwoch bis Freitagnachmittag verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zum rückwärtigen Lagerraum eines Gewerbebetriebes am Steinweg in Lage-Billinghausen. Die Täter brachen eine Holztür auf und entwendeten aus dem Lager Fahrradteilte und Werkzeuge. Unter anderem wurden zwei Pedelec-Akkus und eine Kettensäge gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090.

