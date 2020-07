Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallbeteiligter PKW gesucht

Neuwied B 42 (ots)

Am Dienstag, 07.07.2020, 07:02 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 42 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe der Abfahrt Distelfeld zu einem Auffahrunfall. Hierbei soll ein vermutlich dunkelfarbener PKW durch einen Fahrstreifenwechsel die anschließende Kollision eines VW Polo mit einem Mercedes Kombi verursacht haben. Der dunkelfarbene PKW setzte seine Fahrt auf der B 42 fort. Durch den Auffahrunfall entstand Schaden in Höhe von 1500,-EUR, verletzt wurde niemand.

Hinweise zu dem Fahrzeug, leider sind weder Kennzeichen noch Marke oder Fahrzeugtyp bekannt, werden unter der Rufnummer 02631-8780 oder pineuwied@polizei.rlp.de von der Polizeiinspektion Neuwied entgegen genommen.

