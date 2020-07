Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 mit leichtverletzter Person

Rettersen (ots)

Am 06.07.2020 gegen 19:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 8, Höhe der Ortschaft Rettersen zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Der 23-jährige Fahrzeugführer befuhr die B 8 von Kircheib kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. Aus noch unbekannter Ursache kam er im Ausgang einer Linkskurve nach Links von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Durch den Unfall war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und der Fahrer wurde leichtverletzt ins Krankenhaus Altenkirchen verbracht. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderung auf der B 8.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30 57610 Altenkirchen



Telefon: 02681 9460

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell