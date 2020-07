POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für den 06.07.2020

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

- Strafanzeigen -

Vermutlich im Verlauf des Wochenendes kam es im Langendorfer Feld, der Verbindung zwischen Hafenstraße und Panzerrampe, zur Sachbeschädigung mehrerer Verkehrsschilder. Hierbei wurden diverse Schildermasten und Warnleuchten durch eine Gruppe "Witzbolde" von den eigentlichen Aufbaustellen entfernt und abschließend einige hundert Meter weiter beschädigt abgelegt.Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Am 06.07.2020, gegen 20:49 Uhr meldete ein Zeuge hiesiger Polizei, dass drei Personen ein Getreidefeld bei der Abtei Rommersdorf verwüsten würden. Vor Ort konnten noch zwei 18jährige Personen angetroffen werden, die mitteilten ein verlorenes Handy zu suchen. Hintergrund des Verlustes war ein vorangegangener Beziehungsstreit, welcher einen 18jährigen dazu veranlasste sein Handy eigenständig ins Feld zu werfen. Da augenscheinlich durch die Suche bereits ein kleinerer Flurschaden entstanden war, wurden die Personen aufgefordert die "Suche" einzustellen und die Örtlichkeit zu verlassen. Vor allem der alkoholisierte Verlierer des Handys wollte sich mit der polizeilichen Aufforderung nicht zufriedengeben und fing an die eingesetzten Beamten zu beleidigen. Auch nach weiteren Aufforderungen wollte bei dem Störer keine Einsicht eintreten, so dass er in der Folge in Gewahrsam genommen wurde. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

