Polizei im Hochsauerlandkreis klärt Einbrüche auf

Nachtragsmeldung zur Ursprungsmeldung Auftrag Nr. 3828726: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis: Ein 37-jähriger Arnsberger sitzt seit November in Untersuchungshaft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Mann für über 30 Einbrüche in Frage kommt. Neben mehreren Tatorten im Hochsauerlandkreis ermittelt die Polizei auch wegen Einbrüchen in den Kreisen Soest, Warendorf und Coesfeld.

Ursprungsmeldung: Lüdinghausen, Stadtgebiet / Zeugen nach Einbrüchen gesucht

‎21‎.‎10‎.‎2019‎ ‎14‎:‎10 Uhr Coesfeld In Zusammenhang mit zwei Einbrüchen im Stadtgebiet von Lüdinghausen in der Nacht zum Sonntag sucht die Polizei Zeugen. Insbesondere Personen, denen zwei Männer aufgefallen sind.

Bei einem Einbruch in ein Geschäft an der Mühlenstraße beobachtete ein Zeuge eine verdächtige Person. Der Anwohner des Hauses wurde gegen 02.20 Uhr von einem Knall geweckt. Bei einer Nachschau konnte er einen Mann beobachten, der sich gegenüber des Hauses aufhielt. Als dieser Mann den Zeugen bemerkte flüchtete er. Bei einer anschließenden Nachschau in dem Geschäft konnte festgestellt werden, dass eine Nebeneingangstür aufgehelbelt wurde. Das Innere durchsuchten die Täter nach Wertgegenständen und stahlen eine Geldkassette mit Wechselgeld. Vermutlich verließen sie durch ein Fenster das Geschäft. In diesem Zusammenhang gab es eine weitere Zeugin, die im Innestadtbereich zwei verdächtige Personen beobachten konnte. Hier prüft die Polizei, ob es sich um die Einbrecher handelt. Die Personen werden wie folgt beschrieben: 1. männlich, ca. 180-190 cm groß, 40-55 Jahre alt, normale Statur, Mütze, hellbrauner Mantel, schwarze Hose, Handschuhe 2. männlich, ca. 160-170 cm groß, 40-55 Jahrel alt, kräftige Statur, Vollbart, dunkel bekleidet, Handschuhe

Weiterhin wird ein Zusammenhang zu einem zweiten Einbruch geprüft, der sich im Zeitraum von Samstag (19.10.) 18 Uhr bis Sonntag 10 Uhr ereignet hat. Dabei versuchten bislang unbekannte Täter zunächst das Fenster zu einem Firmengebäude an der Ludwig-Erhard-Straße aufzuhebeln. Als dieser Versucht misslang schlugen sie die Glasscheibe des Fensters ein. Durch das entstandene Loch gelangten sie in das Gebäude. Das Innere wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Hier geht es zur Pressemeldung der Kreispolizeibehörde HSK: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/4506869

