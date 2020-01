Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Burgstraße/Erst weißen Skoda beschädigt, dann weggefahren

Coesfeld (ots)

Einen Schaden an ihrem weißen Skoda hat eine 70-jährige Nottulnerin festgestellt. Ihr Wagen stand zwischen Dienstag (28.1.20, 18.45 Uhr)und Mittwoch (29.1.20, 15.30 Uhr) am rechten Fahrbahnrand der Burgstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat das Auto der Nottulnerin beschädigt und ist dann weggefahren, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell