Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Chopper von Rastplatz in Vehrte gestohlen

Osnabrück (ots)

Ein schwarzes Motorrad, ähnlich einer Harley-Davidson, entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag von einem Rastplatz an der B51 (Bremer Straße). Der Eigentümer des Zweirades hatte dieses aufgrund einer Panne gegen 21 Uhr (Montag) stehen lassen müssen. In der Zeit bis 08.15 Uhr (Dienstag) machten sich Unbekannte an dem Schloss zu schaffen und nahmen das schwarze Motorrad mit den Kennzeichen OS-BX 79 mit. Auffällig an dem Diebesgut ist ein brauner Sattel mit einem Schriftzug und einem Totenkopf mit Krone. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Chopper erbittet die Polizei in Belm, Telefon 05406/807790.

