POL-OG: Lauf - Zugeschlagen und bedroht

Lauf (ots)

Mit Strafverfahren wegen wechselseitigen Körperverletzungen und Bedrohung endete eine Auseinandersetzung in den frühen Morgenstunden am Donnerstag in Lauf. Gegen 0:20 Uhr soll nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zunächst ein 33-Jähriger in einen verbaler Streit wegen des Nicht-Anleinens eines Hundes mit einem 19-Jährigen und dessen Vater in Streit geraten sein. Dabei soll er beide ins Gesicht geschlagen haben. Kurz darauf soll auch der 45-jährige Mann seinen 33 Jahre alten Kontrahenten mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und auch getreten haben. Auch die Ehefrau des 33-Jährigen soll, beim Versuch die beiden zu trennen, durch den Mittvierziger mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein. Sie wurden vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst im Anschluss versorgt. Nach der körperlichen Auseinandersetzung soll der 45-Jährige seine Gegenüber massiv bedroht haben. Beide Männer sehen nun einem Strafverfahren entgegen.

