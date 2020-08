Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Nächtliche Fahrt endet im Graben

Appenweier (ots)

Für einen 23-Jährigen endete am Donnerstag eine nächtliche Radtour in einem Graben. Der junge Mann war kurz vor 3 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Wirtschafsweg neben der B3 in Richtung Zimmern unterwegs. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden ihm die Dunkelheit und das aktuellen Erkenntnissen zufolge fehlende Licht an seinem Zweirad zum Verhängnis. Die Finsternis führte ihn vermutlich vom Weg ab und er stürzte in eine ungefähr 2 Meter tiefe Senke. Telefonisch informierte er eine zur Hilfe eilende Person, welche zeitgleich offenbar auch die Polizei alarmiert hatte. Mithilfe der von Wehrleuten aus Appenweier und der Besatzung eines Rettungswagens konnte der Mann aus dem Graben gerettet und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. /jh

