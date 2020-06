Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Einbruch auf Lahn-Arche

Diez (ots)

In der Zeit zwischen Samstag,20.06.2020, und Donnerstag, 25.06.2020, nachmittags, wurde unerlaubt die am Lahnufer liegende Lahn-Arche betreten. Dort wurde der Rollladen zur Bar / Ausschanktheke hochgedrückt und dabei beschädigt. Aus dem Innern wurden mehrere Getränkeflaschen und ein kleinerer Geldbetrag entwendet. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Diez unter der Telefonnummer 06432/6010 entgegen.

