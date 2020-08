Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Ausgewichen und gestürzt

Schwanau (ots)

Ein verletzter Radfahrer und ein Gesamtschaden von rund 100 Euro sind die Resonanz einer Vorfahrtsmissachtung am Mittwochabend. Gegen 19.30 Uhr manövrierte eine 67-jährige Dame ihren Renault durch die Hauptstraße in Fahrtrichtung Nonnenweier. Nach ersten Erkenntnissen vernachlässigte die Renault-Fahrerin beim links abbiegen in die Straße "Auf dem Bühl" die Vorfahrt eines entgegenkommenden Rennradfahrers. Der 70-Jährige sei daraufhin ausgewichen und anschließend auf einen Zaun gestürzte. Zum Zusammenstoß kam es durch das Ausweichmanöver des Zweiradfahrers jedoch nicht. Der Sturz verursachte bei dem Mann leichte Verletzungen. /jh

