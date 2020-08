Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Mit Alkohol aber ohne Führerschein Unfall verursacht

Iffezheim (ots)

Weil er unter Alkoholeinfluss und ohne entsprechende Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilnahm und dabei offenbar einen Unfall verursachte, muss sich ein Motorradfahrer seit Mittwochabend mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Gegen 22:10 Uhr kam der Zweirad-Fahrer samt Sozia an der Straße "An der Rennbahn" zu Fall, wodurch beide verletzt wurden. Bei der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Rastatt stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer mit rund 1,7 Promille und ohne entsprechende Fahrerlaubnis fuhr. Unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung steht ihm nun eine Anzeige ins Haus.

/rs

