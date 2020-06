Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220620-483: Wohnungseinbruch

Gummersbach (ots)

In der Kölner Straße in Gummersbach-Niederseßmar sind Unbekannte am Sonntagabend (21. Juni) zwischen 17 Uhr und 22 Uhr in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang ins Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und hebelten dann die Wohnungstür auf. Erstmal in der Wohnung öffneten sie auch gewaltsam die verschlossene Schlafzimmertür und stahlen dort eine Handtasche mit Bargeld und diversen Bankkarten.

Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

