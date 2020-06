Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220620-482: Diebstahl aus Bauwagen

Gummersbach (ots)

In Lieberhausen haben Kriminelle aus einem Bauwagen zwei Getränkekisten, eine Anhängerkupplung und einen vollen Mülleimer gestohlen.

Im Tatzeitraum zwischen 15 Uhr am Donnerstag und 6 Uhr am Freitagmorgen (19. Juni) drangen die Täter gewaltsam in einen Bauwagen ein, der auf einem Waldweg in der Pernzestraße abgestellt war. Die Täter flexten die Tür zum Bauwagen auf und stahlen eine leere und eine volle Getränkekiste, einen Messschieber zum Ausmessen des Baumstammdurchmessers und einen vollen Mülleimer. Zudem montierten sie an dem Anhänger die Anhängerkupplung ab.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

