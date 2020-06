Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200620-479: Frau bei Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verletzt

Gummersbach (ots)

Am Mittag des 20.06.2020, gegen 13:00 Uhr fuhr ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Marienheide aus der Straße "Am Farlöh" in Gummersbach-Becke auf die Niedernhagener Straße. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 54-jährigen PKW-Fahrerin aus Reichshof, die von Kalsbach in Richtung Becke auf der Niedernhagener Straße fuhr. Trotz Bremsung war der Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern. Die Frau wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, der junge Mann blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem jungen Mann Alkoholeinfluss festgestellt. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen und den Führerschein musste er abgeben, die Polizei stellte ihn sicher. Durch den Unfall waren beide PKW nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Durch den Unfall und die Unfallaufnahme kam es nicht zu Verkehrsstörungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell