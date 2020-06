Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ergänzung zu POL-GM: 180620-474: Brandserie in Engelskirchen

Engelskirchen (ots)

Nachdem die Brandermittler der oberbergischen Polizei am gestrigen Donnerstag (18. Juni) alle Brandorte in Engelskirchen in Augenschein genommen und erste Zeugenaussagen ausgewertet haben, ergibt sich heute ein etwas klareres Bild. Wie berichtet begann die Brandserie bereits am Mittwochnachmittag und dauerte bis in die frühen Morgenstunden am Donnerstag. Die Polizei geht davon aus, dass alle Brände im Zusammenhang stehen und vorsätzlich gelegt wurden. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass der oder die Brandstifter mit einem Fahrrad unterwegs waren. Die Hinweise auf ein Fahrrad erhielten die Ermittler von zwei unterschiedlichen Tatorten. Dazu passen auch die Entfernungen zwischen den verschiedenen Brandorten.

Eine konkrete Personenbeschreibung oder nähere Angaben zu dem Fahrrad liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei hofft aber weiterhin, dass sich weitere Zeugen melden, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell