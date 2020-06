Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190620-477: Einbrüche in Fahrradgeschäft und Forstbetrieb

Wipperfürth (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17. Juni) sind Kriminelle in der Egener Straße durch ein aufgehebeltes Fenster in die Werkstatt eines Fahrradgeschäfts eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter zumindest ein Fahrrad.

In der gleichen Nacht hebelten Einbrecher in der Straße "Niederklüppelberg" ein Fenster zu einer Lagerhalle eines Forstbetriebes auf. Erstmal im Objekt, durchsuchten die Täter mehrere Schränke und stahlen zahlreiche Werkzeuge und Elektrogeräte.

In der folgenden Nacht drangen Kriminelle erneut in die Lagerhalle des Forstbetriebes ein. Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag 17:30 Uhr und Freitag (19. Juni) 4 Uhr öffneten die Täter gewaltsam eine Fensterscheibe neben einem Rolltor und drangen ins Objekt ein. Offenbar wurden die Täter jedoch gestört, denn diverse Gegenstände lagen zum Abtransport bereit. Die Polizei stellte ein Fahrrad sicher, das der Täter, nach derzeitigen Erkenntnissen, zum Tatort mitgebracht hatte.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

