Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190620-475: Unfallflucht - Spuren deuten auf einen Mercedes Viano

Radevormwald (ots)

Am Mittwochabend (17. Juni) hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Kaiserstraße einen schwarzen Fiat beschädigt.

Der Fiat parkte zur Tatzeit, zwischen 20:30 Uhr und 21:15 Uhr, am Fahrbahnrand der Kaiserstraße. Offenbar im Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer den Fiat und beschädigte dabei den linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Verursacher des Schadens von der Unfallstelle. Zurück blieben allerdings Fahrzeugteile des Flüchtigen. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben handelt es sich bei einem aufgefundenen Fahrzeugteil um ein Teil eines in einem Außenspiegel integrierten Blinkerglases, das offenbar einem Mercedes Viano zuzuordnen ist.

Das zuständige Verkehrskommissariat in Wipperfürth geht deshalb derzeit davon aus, dass der Fahrer eines solchen Wagens den Unfall am Mittwoch verursacht hat. Das gesuchte Fahrzeug müsste demnach einen Schaden am rechten Außenspiegel aufweisen.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

