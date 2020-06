Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170620-472: Nach Unfall am Steuer eingeschlafen

Marienheide (ots)

Zu tief ins Glas geschaut hatte offenbar ein 55-jähriger Gummersbacher. In der Nacht zu Mittwoch (17. Juni) fuhr er gegen 2 Uhr mit seinem roten Polo auf der Straße "Wernscheid" in Richtung Holzwipper. Die Fahrbahn führt hinter der Ortslage Wernscheid über eine schmale asphaltierte Brücke. Der 55-Jährige kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Brückenpfeiler. Etwa zwei Stunden später entdeckte eine 26-jährige Zeugin das verunfallte Fahrzeug. Der 55-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt tief schlafend auf dem Fahrersitz. Die hinzugerufene Polizei stellte deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an. Ein Rettungswagen brachte den 55-Jährigen zu ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus, wo er zunächst stationär verblieb. Seinen Führerschein ist der Gummersbacher nun erstmal los; diesen stellten die Beamten sicher. An dem Polo entstand erheblicher Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

