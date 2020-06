Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170620-470: Einbrüche in Vollmerhausen

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (16. Juni) haben Kriminelle versucht, in ein Fahrradgeschäft in der Vollmerhauser Straße einzubrechen. Nachdem es den Tätern zunächst gelang, ein Tor zum rückwärtigen Grundstück aufzuhebeln, scheiterten sie jedoch an den guten Sicherheitsvorrichtungen der Eingangstüren zum Geschäft.

Unweit des Fahrradgeschäfts versuchten offenbar die gleichen Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Spielwarengeschäft in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Auch hier scheiterten die Täter an den gut gesicherten Türen.

In der gleichen Nacht schafften es Langfinger in der Straße "Höfer-Ohl" ein Fenster zu einem Geschäft für Baumaterialien aufzuhebeln. Erstmal im Verkaufsraum hatten es die Täter weniger auf die Kasse als mehr auf die Werkzeuge abgesehen. Sie stahlen Bohrmaschinen und andere elektrische Werkzeuge. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zu den beiden anderen Einbrüchen in der nicht weit entfernten Vollmerhauser Straße.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

