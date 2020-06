Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160620-467: Unfall im Kreuzungsbereich

Marienheide (ots)

Auf der K 18 kam es am Montag (15. Juni) an einer Kreuzung kurz vor Kempershöhe zu einem Unfall, bei dem ein 51-jähriger Kradfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 59-jähriger Wipperfürther fuhr um 13:25 Uhr mit seinem weißen Hyundai aus Richtung Königsheide kommend in Fahrtrichtung Eiringhausen. An der Kreuzung Marienheider Straße beabsichtigte er geradeaus zu fahren. Er hielt an, um einem aus Richtung Kempershöhe kommenden Auto Vorfahrt zu gewähren. Nachdem das Auto vorbei war, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem 51-jährigen Motorradfahrer, der aus Richtung Dohrgaul kam. Der Motorradfahrer leitete zwar noch ein Bremsmanöver ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Er stürzte und zog sich dabei, nach ersten Erkenntnissen, leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

