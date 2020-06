Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrradcodierung auf der alten Bahntrasse in Bergneustadt

Bergneustadt (ots)

Die Polizei ist wieder mit der mobilen Beratungsstelle unterwegs. ADFC codiert Fahrräder an der alten Bahntrasse in Bergneustadt.

Am Sonntag den 21. Juni 2020 steht die Polizei von 11 - 15 Uhr mit der mobilen Beratungsstelle an der alten Bahntrasse in Bergneustadt. Genauer gesagt auf dem Schotterplatz hinter dem Bowlingcenter-Oberberg (51702 Bergneustadt, Kölner Straße 2), wo der Radwanderweg entlang führt.

Zwei Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle informieren rund um das Thema Kriminalitätsvorbeugung. Schwerpunkt ist die Sicherung von Fahrrädern. Verteilt werden auch Fahrradpässe und die dazugehörigen Aufkleber. Doch die Polizei ist nicht allein vor Ort. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC), Kreisverband RheinBerg-Oberberg e.V. wird mit einem Team vor Ort sein und Fahrräder codieren. Nichtmitglieder des ADFC zahlen pro Codierung 12,- Euro, Vereinsmitglieder 7,- Euro.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir bitten jedoch, zum Termin einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. Wer sein Fahrrad oder den Pedelec-Akku codieren lassen möchte, muss einen gültigen Ausweis(Personalausweises/Reisepasses) und einen Eigentumsnachweis (z.B. Rechnung oder Eigentumserklärung) vorlegen. Zudem muss das zu codierende Fahrrad im Bereich des oberen Drittels des Sattelrohrs frei zugänglich sein. Bitte dort störende Gegenstände wie Kindersitz-und Schlosshalterungen abmontieren sowie ggf. Pitlock- und Akkuschlüssel mitbringen.

Alles weitere erfahren Sie im Internet unter www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-rheinberg-oberberg/service/codierung.html

Dort finden Sie auch Online-Formulare, wie den Codierauftrag und eine Eigentumserklärung. Wenn Sie diese ausgefüllt mitbringen spart das Zeit.

Hinweis: Bei Regen findet die Aktion nicht statt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell