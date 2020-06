Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150620-463: Einbruch in Forstbetrieb

Marienheide (ots)

Drei Freischneider und vier Kettensägen haben Unbekannte am Wochenende vom Gelände eines Forstbetriebes in der Straße "Zum Schlahn" gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen Samstagabend 20:15 Uhr und Sonntag (14. Juni) 14 Uhr drangen die Täter gewaltsam in die Lagerräume auf dem Gelände ein. Dazu rissen sie die Metallgitter vor einem Fenster ab, um sich auf diesem Weg Zugang zu den Lagerräumen zu verschaffen. Von dort entwendeten sie drei Freischneider der Marke Stihl sowie vier Kettensägen der Marke Husqvarna.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

