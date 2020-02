Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruchdiebstahl in Landwirtschaftsunternehmen - Täter auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots)

Am 29.02.2020 gab es gegen 00:10 Uhr einen Hinweis eines Zeugen, wonach es in einem landwirtschaftlichen Betrieb in 19406 Borkow zu einem Einbruch kommen soll. Die umgehend eingesetzten Polizeibeamten stellten in der Annäherung an das Objekt einen vom Tatort flüchtenden LKW Transporter fest. Nach einer Verfolgungsfahrt unter Beteiligung mehrerer Funkmittel umliegender Polizeidienststellen konnte das Fahrzeug in der ca. 20km vom Tatort entfernt liegenden Ortschaft Zernin gestellt werden. Die beiden Tatverdächtigen flohen hierauf fußläufig. Ein 36-jähriger deutscher Tatverdächtiger konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Beim Transporter handelt es sich um Eigentum der angegriffenen Firma, im Transporter konnte umfangreiches Diebesgut festgestellt werden. Die Schadenshöhe kann noch nicht abschließend beziffert werden, der Transporter wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch den zuständigen Kriminaldauerdienst Ludwigslust geführt. Die Polizei bittet hierzu die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen oder hat in der Ortslage Zernin oder Umgebung Feststellungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden können? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874/411156, die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ronny Steffenhagen Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock - Einsatzleitstelle -

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell