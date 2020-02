Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aktive Mithilfe aufmerksamer Bürger führt zu Fahndungserfolg! Ergänzung zur Pressemeldung Räuberischer Diebstahl der PI Güstrow vom heutigen Tag

Tessin (Landkreis Rostock) (ots)

Die durch die Polizeiinspektion Güstrow veröffentlichte Pressemitteilung zu einem räuberischen Ladendiebstahl am Mittwochnachmittag in Tessin veranlasste einen aufmerksamen Bürger aus Helmstorf, Nahe Tessin, das Polizeirevier in Sanitz anzurufen. Er sei durch einen osteuropäisch wirkenden Mann nach dem nächstliegenden Bahnhof befragt worden. Auffällig: dieser krabbelte aus einem Gebüsch. Bereitwillig informierte der Helmstorfer über den nächsten Zug von Tessin nach Rostock. Als sich der Mann in den Zug setzte, rief der Hinweisgeber die Polizei. In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei konnte der Tatverdächtige am Hauptbahnhof Rostock gestellt werden, als dieser den Zug verließ. Bei dem zweiten Tatverdächtigen zum räuberischen Diebstahl handelt es sich ebenfalls um einen Rumänen. Baier Polizeioberkommissarin Polizeirevier Sanitz

