Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150620-465: Verkehrskontrolle brachte einiges zu Tage

Lindlar (ots)

Historische Kennzeichen an einem noch gar nicht so alt wirkenden Opel Astra. Das kam Polizisten der Wache Wipperfürth komisch vor.

In der Pollerhofstraße parkte am Freitagabend (12. Juni) um 18:35 Uhr der silberne Opel Astra mit historischen Kennzeichen. In dem Wagen befanden sich zwei Personen. Als die Polizisten sich näherten, um sich das Fahrzeug näher anzusehen, starteten die Insassen den Motor und wollten zunächst flüchten. Erst deutliche Anhaltezeichen der Beamten hielten sie von ihrer Flucht ab.

Bei der nun folgenden Fahrzeugkontrolle kam so einiges zum Vorschein. Im Fahrzeuginnenraum befanden sich größere Mengen hochwertiger Spirituosen, Rasierklingen sowie Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürsten. Einen Kaufbeleg oder Eigentumsnachweis konnten die Personen nicht vorlegen, so dass der Verdacht besteht, dass es sich hierbei möglicherweise um Diebesgut handeln könnte. Zudem fanden die Beamten typisches Einbruchswerkzeug.

Da sich der Fahrer vor Ort nicht ausweisen konnte, wurde er zur Identitätsfeststellung mit zur Wache genommen. Es handelte sich um einen 47-jährigen Mann aus dem hessischen Neustadt. Wie sich herausstellte, ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei dem Beifahrer handelte es sich um einen 31-jährigen Mann ebenfalls aus Neustadt. Das Kennzeichen war übrigens nicht auf den Opel Astra zugelassen. Die Polizei stellte das vermeintliche Diebesgut sicher. Die Ermittlungen zu möglichen Diebstahlsdelikten dauern an.

