Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150620-464: Motorrad kippt um - Fahrer schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntag (14. Juni) ein 60-jähriger Wipperfürther zugezogen, als er in Wipperfürth-Hämmern die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Um 16:15 Uhr fuhr der 60-Jährige aus Richtung Alte Papiermühle Hämmern kommend in den Kreisverkehr an der B 237 in Fahrtrichtung Hilgersbrücke. Als er durch den Kreisverkehr fuhr, verlor er in Höhe der Ausfahrt Grünenbaum, die Kontrolle über sein Motorrad. Nach eigenen Angaben rutschten die beiden Vorderräder seines Motorrads weg, so dass der 60-Jährige umkippte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell