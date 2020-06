Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170620-471: Versuchter Einbruch auf Friedhofsgelände

Engelskirchen (ots)

Über einen Lichtschacht sind Kriminelle in der Nacht von Montag auf Dienstag (16. Juni) in den Keller einer Friedhofshalle in der Rauscheider Straße in Ründeroth eingestiegen. Offenbar hatten die Täter zunächst versucht, zwei Eingangstüren aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, versuchten sie es erfolgreich über den Lichtschacht. In dem Kellerraum werden verschiedene Gerätschaften für die Gartenpflege des Friedhofs gelagert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

