POL-DN: Aus der Kurve geraten und überschlagen

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall kamen am Sonntagmittag drei Menschen zu schaden. Der Fahrer hatte auf einer kurvenreichen Strecke die Kontrolle über seinen Pkw verloren.

Der Unfall ereignete sich gegen 14:00 Uhr, als ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Kreuzau auf der L 25 aus Richtung Düren kommend in Fahrtrichtung Schevenhütte unterwegs war. In einer Linkskurve der durch den Wald führenden Landstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und konnte seinen Wagen dann wieder auf die Straße lenken, geriet jedoch anschließend erneut in den Grünstreifen. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der Fahrer sowie seine Mitfahrerinnen - eine 16-Jährige aus Kreuzau und eine Achtjährige aus Nideggen, konnten sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Eine Ersthelferin informierte die Rettungskräfte, die die drei Leichtverletzten an der Unfallstelle medizinisch versorgten. Ein Transport in ein Krankenhaus wurde nicht erforderlich. Das rundum beschädigte Fahrzeug wurde später abgeschleppt, der entstandene Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an, nicht angepasste Geschwindigkeit könnte in Betracht kommen.

