Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190620-479: Angriff auf Parkplatz - Polizei ermittelt

Morsbach (ots)

Ein 29-jähriger Morsbacher ist nach eigenen Angaben am Donnerstag (18. Juni) von Unbekannten auf einem Parkplatz angegriffen worden. Gegen 22:45 Uhr saß er in seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz in Morsbach-Sieg und rauchte eine Zigarette. Plötzlich öffnete jemand die Fahrertür und zog ihn hinaus. Etwa fünf Personen schlugen und traten dann auf ihn ein und entfernten sich anschließend wieder.

Der Morsbacher erlitt bei dem Angriff sichtbare Verletzungen. Er wurde noch am Abend in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Die Hintergründe zu der Tat sind derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Personenbeschreibung liegt aktuell nicht vor.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

