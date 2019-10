Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Straßenbahn auf Ludwigstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 07.10.2019, gegen 20:50 Uhr, fuhr ein Straßenbahnfahrer auf der Ludwigstraße in Richtung Berliner Platz. Zur gleichen Zeit fuhr eine 69-Jährige mit ihrem Auto auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung A 650. An der Kreuzung Ludwigstraße / Kaiser-Wilhelm-Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

