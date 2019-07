Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Schwerer Unfall durch zu hohe Geschwindigkeit

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.40 Uhr, fuhr ein 23-Jähriger von Blaubeuren, Ortteil Asch auf der K7406 nach Bermaringen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer scharfen Rechtskurve auf nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit seinem Audi gegen einen entgegenkommenden Suzuki. Der 46-jährige Fahrer des Suzuki wurde schwer verletzt. Er wurde in eine Klinik gefahren. Der Fahrer und sein Beifahrer des Audi blieben unverletzt. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000EUR, am Suzuki in Höhe von 5.000EUR. Die Kreisstraße war bis 23.30 Uhr voll gesperrt.

++++++++ +++++++++++1265295

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell