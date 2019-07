Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Umkleideraum

Kierspe (ots)

Während des Trainings in der Sporthalle am Berkenbaum wurden einem 34-jährigen Sportler am Donnerstag Schlüssel und Geldetui gestohlen. Der Sportler hatte seine Sporttasche zwischen 20 und 21.30 Uhr in die Umkleidekabine gestellt und Schlüssel und Etui oben drauf gelegt. Am Ende des Trainings waren die Sachen weg.

