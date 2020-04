Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Mail-Konto gehackt

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben den E-Mail-Account einer Frau aus dem Landkreis gehackt und Nachrichten in deren Namen verschickt.

Die 59-Jährige bemerkte die Unregelmäßigkeiten, als sie am Mittwochvormittag eine E-Mail schreiben wollte. Ihr fiel auf, dass alle Daten aus ihrem Programm verschwunden waren. Sowohl die E-Mails als auch sämtliche Kontakte waren gelöscht.

Kurz darauf riefen mehrere Bekannte bei der Geschädigten an. Sie fragten nach, ob alles in Ordnung sei. Die Betrüger hatten eine E-Mail an die Kontakte ihres Opfers verschickt. Darin schilderten die Kriminellen eine Notsituation und baten die Adressaten 800 Euro über einen Bezahldienst zu überweisen, um der angeblichen Absenderin zu helfen.

Die Frau erstattete umgehend Anzeige. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Ausspähens von Daten und Datenveränderung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist bislang niemand auf den Betrug hereingefallen. Geld ist nicht geflossen.

Die Masche ist nicht neu. In solchen und ähnlichen Fällen gelang es den Tätern, ein Schadprogramm auf dem Computer der Betroffenen zu installieren. Dieses Programm versendet einen vorgegebenen Inhalt mit der E-Mail-Adresse der Geschädigten an alle auf dem infizierten Rechner gefunden E-Mail-Adressen. |mhm

