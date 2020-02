Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw-Fahrer übersieht Pedelec

Lübbecke (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 10:40 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Lübbecker mit seinem Pkw die Straße "In der Landwehr" (B 65) im Ortsteil Nettelstedt in östliche Richtung. An der Einmündung mit der Straße "Neuer Friedhofsweg" beabsichtigte er nach rechts in diese abzubiegen. Dabei übersah er einen 37-jährigen Pedelec-Fahrer, der den parallel verlaufenden Rad-/Gehweg befuhr. Es kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw Renault und dem Pedelec, wodurch der 37-jährige Lübbecker verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen zu weiteren Behandlung ins Krankenhaus Lübbecke gefahren.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

