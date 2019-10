Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Richtweg, Parkplatz (ots)

Am Sa., 28.09.2019, in der Zeit von 11:30 - 12:10 Uhr, parkte eine 75-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw VW Polo auf dem Parkplatz des Richtweges. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken mit seinem Fahrzeug die hintere Stoßstange des VW Polo. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW Polo entstand ein Schaden von ca. 800,-EUR. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell