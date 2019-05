Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Verletztem am 06.05.2019, 06.55 Uhr:

Der 34jährige Fahrer eines Daimler Coupé und die 24jährige Fahrerin eines Renault Megane befuhren in Bad Harzburg die Herzog-Julius-Straße in Richtung Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. An der Ampelanlage in Höhe des Bahnhofs geriet der Verkehr ins Stocken. Der Daimler-Fahrer musste infolgedessen anhalten. Dieses Manöver erkannte die nachfolgende Renault-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 34jährige im Daimler leicht verletzt. Der Sachschaden hat eine Höhe von insgesamt ca. 3500,- Euro.

Verkehrsunfall mit Flucht am Montag, den 06.05.2019:

Der Fahrer eines Volvo V 70 hatte seinen Pkw zwischen 16:15 Uhr und 16.30 Uhr in der Breiten Straße in Bad Harzburg vor der Hausnummer 117 zum Parken abgestellt. In dieser Zeit kam es im Vorbeifahren durch einen noch unbekannten Fahrzeugführer zu einem Unfall, bei dem der Volvo gestreift wurde und der Außenspiegel beschädigt wurde. Der noch unbekannte Verursacher hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Bad Harzburg zu melden.

Verkehrsunfall am Montag, den 06.05.2019, 17:26 Uhr, auf der B 241:

Auf der Fahrt von Goslar nach Vienenburg auf der B 241 verlor der 82jährige Fahrer eines Golf Variant vermutlich aufgrund nachlassender körperlicher und geistiger Fähigkeiten in Höhe der Baustellenampel kurz vor dem Ortseingang die Kontrolle über das Fahrzeug. Er fuhr deswegen rechtsseitig an den wegen Rotlicht wartenden Fahrzeugen vorbei über den dortigen Grünstreifen. Hier endete die Fahrt erst mit dem Zusammenstoß an der Baustellenampel. Die vor Ort befindlichen Zeugen halfen dem Mann, der unverletzt blieb, aus dem Wagen und riefen die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 7500,- Euro geschätzt.

