Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Entwendeter Mottorroller aufgefunden

Der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Clausthal, Leipnizstraße, entwendete blaue Sachs-Motorroller konnte nach Hinweis in der Nähe Osteröder Straße am Sonntag, d. 05.05.2019, aufgefunden und dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Dank an die Hinweisgeberin, die das Foto des Rollers im facebook-Auftritt der Polizei gesehen und die Polizei verständigt hat.

Weiterer entwendeter Motorroller

Ein schwarzer Motorroller der Marke Peugeot, speedfight, mit dem grünen Versicherungskennzeichen 703 RSR wurde Sonntag, d. 05.05.2019, vom einem Grundstück in Clausthal, Zehntnerstraße, entwendet. Die Polizei Clausthal-Zellerfeld sucht nach dem entwendeten Roller bittet um Hinweise zur Tat und zu dem Motorrroller. /Krz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell