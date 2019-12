Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Einbruch in Sonnenstudio

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Sonnenstudio in der Linkenheimer Rudolf-Diesel-Straße eingedrungen. Fündig wurden sie bei Ihrer Suche nach Wertgegenständen jedoch nicht.

Zwischen 20:15 Uhr und 08:00 Uhr verschafften sich die Diebe über die Eingangstür gewaltsam Zutritt in das Studio. Im Inneren öffneten sie Schränke und Schubladen und suchten nach Wertgegenständen. Ohne Beute verschwanden die Eindringlinge bislang unerkannt.

Der Polizeiposten Karlsruhe-Hardt ist nun auf der Suche nach Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter 07247 980860 zu melden.

