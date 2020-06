Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210620-480: Verkehrsunfall, Pkw prallt gegen einen Baum!

Marienheide (ots)

Heute, gegen 05:45 Uhr kam es auf der Leppestraße in Marienheide- Hütte zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der 29-jährige Fahrer schwer verletzt wurde. Der junge Mann aus Marienheide war zur Unfallzeit mit einem Pkw aus Richtung Gimborn kommend in Fahrtrichtung Marienheide unterwegs. In Höhe der Ortschaft Hütte kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Hierdurch wurde der Pkw derart beschädigt, so dass die alarmierte Feuerwehr den Fahrer zunächst aus dem Autowrack befreien musste. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. In der Atemluft des Mannes wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, daher wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Für die Zeit der Bergung des Pkw und zur polizeilichen Unfallaufnahme musste die Leppestraße kurzzeitg komplett gesperrt werden. Es enstand hoher Sachschaden!

