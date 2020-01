Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Schaden am geparkten Auto verursacht

Isselburg-Anholt (ots)

Eine böse Überraschung erwartete einen Autofahrer, als dieser zu seinem geparkten Wagen in Isselburg-Anholt zurückkehrte: Ein Unbekannter hatte einen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro hinterlassen. Der Verursacher flüchtete ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag in der Zeit zwischen 10.40 Uhr und 11.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße "Linders Feld". Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Bocholt entgegen: Tel (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell