POL-BOR: Gescher - Dieseldiebstahl aus Lkw-Tank

Gescher (ots)

Circa 300 Liter Dieselkraftstoff entwendeten unbekannte Täter aus einem Tank eines geparkten Lkw in Gescher. Die Sattelzugmaschine stand in der Zeit zwischen Freitag, 19.00 Uhr, und Samstag, 07.00 Uhr auf dem Autobahnrastplatz "Hochmoor" der BAB 31 in Richtung Emden. Die Täter beschädigten den Verschluss des Tankdeckels und pumpten den Kraftstoff ab. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

