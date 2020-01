Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einen Schaden verursacht und geflüchtet

Bocholt (ots)

Einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro hinterlassen hat ein Unbekannter am Samstagmorgen an einem geparkten Auto in Bocholt. Der Audi A4 stand in der Zeit zwischen 09.45 Uhr und 11.00 Uhr in einer Tiefgarage der Arkaden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Bocholt entgegen: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell