Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bäume auf Kinderspielplatz beschädigt

Borken (ots)

Zwei Bäume entwurzelt und zwei weitere Bäume samt Stabilisierungsmasten umgeknickt haben Unbekannte auf einem Kinderspielplatz an der Nina-Winkel-Straße in Borken. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden, wahrscheinlich ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Samstag. Hinweise zur Tatzeit oder zu Personen nimmt das Kriminalkommissariat in Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

