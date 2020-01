POL-WOB: Einbrüche in Königslutter

Polizei Wolfsburg

Zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruch kam es am Freitag Nachmittag im Bereich Klemenshang in Königslutter. Die Täter sind über eine Leiter auf einen Balkon und von dort durch eine aufgebrochene Tür in das Haus gelangt. Es wurden mehrere Räume durchwühlt; der Gesch. kann noch nicht sagen, was entwendet wurde. Im Nachbarhaus versuchten die Täter vergeblich eine Terrassentür und ein Küchenfenster aufzuhebeln, ließen dann aber von ihrem Vorhaben ab. Möglicherweise wurden sie durch das Bellen der Hunde im Haus davon abgehalten. Die Taten ereigneten sich am Freitag, zwischen 13:10 und ca. 22:00 Uhr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Königslutter.

