Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Unbekannte versuchten Zigarettenautomaten mit Böller zu öffnen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Burgstraße 17.01.20, 00.30 Uhr bis 00.40 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Freitag in Schöningen einen Zigarettenautomaten mit Feuerwerkskörper zu sprengen. Anwohner hatten zwischen 00.30 Uhr bis 00.40 Uhr einen lauten Knall bemerkt und sofort die Polizei per Notruf verständigt. Eintreffende Beamte sahen am Automaten in der Burgstraße nahe der Einmündung der Straße Am Volkspark noch Rauch aufsteigen. Nach ersten Zeugenangaben habe sich unmittelbar nach der Detonation ein Auto auf der Burgstraße in Richtung Untere Burgbreite schnell entfernt. Die Beamten gehen davon aus, dass durch den Böller, von dem noch Reste sichergestellt wurden, der Automat in der Funktionsweise beschädigt wurde und somit ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Schöningen unter Telefon 05352-951050.

