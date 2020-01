Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Vorsfelde sucht Unfallzeugen

Wolfsburg (ots)

Vorsfelde, Helmstedter Straße 15.01.20, 08.15 bis 09.00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall in Vorsfelde am Mittwochmorgen. Den Ermittlungen nach beschädigte ein noch unbekannter Fahrer eines Lkw mit Anhänger beim Rangieren eine Hausecke eines Matratzen-Fach-Discounters an der Helmstedter Straße. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Ersten Zeugenangaben zufolge, muss sich der Unfall auf dem Parkplatz zwischen 08.15 Uhr und 09.00 Uhr ereignet haben. Da zu diesem Zeitpunkt der Parkplatz und die Helmstedter Straße sehr belebt ist, hoffen die Ermittler, dass der Unfall beobachtet wurde. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache unter Telefon 05363-992290.

