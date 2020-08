Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Zusenhofen - Motorradfahrer übersehen

Oberkirch, Zusenhofen (ots)

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Mittwochabend nach einem Zusammenstoß mit einem Auto leichte Verletzungen zugezogen. Eine 22-Jährige steuerte ihren Wagen gegen 20.30 Uhr von Erlach kommend in Richtung Zusenhofen. An der Einmündung zum Sportplatz übersah sie wohl beim Abbiegen nach links, den entgegenkommenden Zweiradfahrer. Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 18-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch die Besatzung eines Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Die Mercedes-Fahrerin blieb unverwundet. Der Schaden an beiden Fahrzeugen summiert sich auf rund 7.000 Euro.

/jh

