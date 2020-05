Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Illegale Müllentsorgung in Elsfleth +++ Zeugen gesuscht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 19. Mai 2020, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 19:00 Uhr, wurde in Elsfleth, an der Straße Gellener Damm, eine größere Menge Unrat, unter anderem Farbeimer, illegal entsorgt. Der Unrat wurde hierbei hinter den dort aufgestellten Altglascontainern abgeladen. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Zeugen, die Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake, unter 04401/9350, zu melden (557900).

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell