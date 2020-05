Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Unfall auf der A1 wegen eines medizinischen Notfalls

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 20.05.2020, ereignete sich gegen 03:30 Uhr in der Gemeinde Emstek, auf der BAB 1 zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Richtung Bremen, ein Verkehrsunfall, an dem zwei Sattelzüge beteiligt waren.

Der 55-Jährige ukrainische Fahrer eines lettischen Sattelzuges erleidete während der Fahrt einen Schwächeanfall und beabsichtigte auf dem Seitenstreifen der A1 anzuhalten. Vor dem Anhalten verlor er die Kontrolle über den Zug, geriet vom Seitenstreifen wieder auf die Fahrbahn und stieß dort mit einem auf gleicher Höhe fahrenden Sattelzug aus dem Kreis Gütersloh seitlich zusammen.

Während der 33-Jährige Fahrer des deutschen Sattelzuges kontrolliert auf dem Seitenstreifen anhalten konnte, stellte sich der lettische Sattelzug quer und kam mit der Zugmaschine im Seitenraum, mit dem Auflieger auf dem Haupt- u. Seitenstreifen zum Stillstand. Der ukrainische Fahrzeugführer wurde aufgrund seines Schwächeanfalls in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen.

Zur Bergung des Sattelzuges richtete die Autobahnmeisterei Wildeshausen eine Sperrung von zwei der drei vorhandenen Fahrstreifen ein. Der Verkehr staute sich zeitweilig auf einer Länge von einigen hundert Metern.

Der Gesamtschaden wird auf 65 000 Euro geschätzt. Die Bergungsmaßnahmen konnten um 09:00 Uhr abgeschlossen werden.

